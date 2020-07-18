民眾只要持實體三倍券至指定店家購買南市農產品，即可享有10％回饋。（李宜杰攝）

黃偉哲（左）表示，目前已有約3萬筆參加南市「五子登科加碼送」抽獎活動。（李宜杰攝）

振興三倍券於15日正式上路，台南市農業局為宣傳南市農產品，推出「台南農最In 領鮮農遊購」加碼方案，只要持實體三倍券至指定店家消費，即加碼回饋10％的農產折價券。國發會主委龔明鑫今日（18）上午與台南市長黃偉哲一同到台南市農會假日農市行銷農產品，盼大家多使用三倍券、農遊券，體驗台南農業之美。

台南市政府農業局長謝耀清表示，活動盤點休閒農場、農漁畜產品、生鮮蔬果、田媽媽美食餐廳、東山咖啡、娛樂漁筏與社區深度旅遊等項目，民眾持實體三倍券消費，即加碼回饋10％的農產折價券，還可抽休閒農場住宿券、農特產品等好禮，詳情可至農業局網站查詢。

龔明鑫說，目前全台灣已有約918萬人領取實體、數位三倍券，農委會發行的農遊券也已於近日開放登記申請，歡迎民眾走出戶外，振興台灣農業。

另，台南市日前推出的加值方案「五子登科加碼送」活動，獲得良好反映，黃偉哲表示，目前已有約600萬元登記，等同於約有3萬人（筆）參加抽獎，呼籲民眾多多參與抽豪宅。龔明鑫昨晚（17）訪問大東夜市，他今日也打趣表示，「昨晚吃了很多，三倍券也用了很多。」並稱自己也有參加南市抽獎。

龔明鑫此趟振興之旅，昨日先訪問歸仁區萬國通路觀光工廠、安平港亞果遊艇、大東夜市等景點，預計今日接力前往左鎮化石園區、蘭科植物園等處參觀。

(中時 )