小米新竹巨城專賣店正式開幕，人潮多到一度引起周圍交通阻塞。（邱立雅攝）

振興三倍券發放後首個周末，各大百貨與商場湧入報復性消費人潮，遠東巨城購物中心除推出巨城巨無霸券之外，18日上午更因小米新竹巨城專賣店正式開幕，吸引大批米粉排隊搶購開幕優惠禮，一度引起周圍交通阻塞。

遠東巨城購物中心今年4月底開設小米新竹巨城快閃店後，受到廣大米粉支持，並在短時間內締造出驚人的銷售佳績。小米台灣18日宣布小米新竹巨城專賣店正式開幕，將為期待已久的米粉們提供更舒適的消費空間以及更豐富的商品種類。

為歡慶開幕，開幕首2日祭出超強新品小米手環5加1元多1件限量活動以及前50名結帳即贈白色小米隨身風扇，吸引消費者爭相前往排隊，當天上午8時現場已有超過百名的排隊人潮，超高人氣與人潮一度引起周圍道路交通阻塞。

營運長游欣宜表示，遠東巨城超前部署各項促銷，包括總價值超過萬元的巨無霸券、凡使用三倍券即可參加抽獎Nintendo Switch、消費滿額贈等，讓民眾迫不及待使用三倍券搭配消費。

目前統計使用三倍券消費的占比已達15％，其中以流行服飾及餐飲最受消費者青睞，使用三倍券消費比例最高；其次為生活雜貨類商品，此外，也有不少民眾選擇3C產品及大型家電。

(中時 )