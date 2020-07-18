男歡女愛沒有不對，但安全性行為非常重要，大陸一名女大生，大一時到酒吧玩樂，狂歡一整晚後，竟感染愛滋病，但當時女大生並不知道，往後3年裡她分別與4名男性交往，最近經過疾管部門追查，因為女大生的關係，已經有16人感染愛滋病。

女大生的愛滋病如滾雪球般，當時這4名男性與女大生分手後，又分別交往了3名女朋友，之後這3名女朋友又交往了4名男朋友，就這樣互相感染、不傳傳播，直到半年前女大生發病確診，疾管局才查出這16名感染者。

女大生確診後相當崩潰，表示不知道自己是感染愛滋患者，與前男友們都是正常戀愛、交往，沒有想過要傷害讓何人，泣訴最無法接受的不是自己染病，而是「無心傷害16個人、以及16個家庭所承受的內心折磨」。

女大生的案例，也讓醫生出面提醒，與愛滋病患者發生性行為，有所謂的黃金72小時，這時間內都可以自救，因為愛滋病是有阻斷藥物的，2小時內使用預防性藥物的效果最佳，隨著時間成功率會開始下降，但只要再72小時內，都有較高的成功率。

(中時電子報)