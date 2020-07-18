推廣民眾飲茶風氣，中華民國茶商業同業公會全國聯合會18日在台中國際展覽場「2020台中國際茶、咖啡暨烘焙展台中展區」舉辦優質老茶競標拍賣活動，吸引不少喜愛喝茶的民眾踴躍搶標，最後金牌老茶以每斤25萬元拍出、由台中市茶商公會理事長陳明芳得標。

中華民國茶商公會全聯合會理事長游濟民表示，日前登場的「全國2020年台灣陳年老茶品質鑑定」吸引許多老茶持有者參加鑑定，經評審團隊評鑑後，由鄭鈞元奪下特等金牌、明峰茶園等12名業者奪下金牌獎，另吳照國等18人奪下銀牌。

在鑑定中得獎的茶葉18日公開競標，結果老茶金牌獎以每斤25萬元高價售出，銀牌則由中市茶商公會副理事長張志成、以每斤7萬元價格標下。游濟民強調，台灣人愛喝茶，藉由老茶鑑定與拍賣活動，盼幫助民眾提升對台灣老茶的了解與信心，拍賣所得將挹注台灣茶葉推廣基金、盼將台灣茶推廣至國際。

除在「2020台中國際茶、咖啡暨烘焙展」展覽活動中舉辦競拍會，茶商業同業公會還於展場內規畫「台灣茗茶館」、「台中茗茶館」、「宜蘭茗茶館」、「臺灣茶美學體驗館」等展區，藉以推廣台灣茶，同時舉辦」、「2020臺灣茶文化產業國際論壇」、「2020台灣名茶推廣品茗會」活動，盼藉以激勵茶農、也推動飲茶風氣。

(中時 )