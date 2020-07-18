國民兩黨為了監察委員人事案吵得不可開交，更在立院大打出手，占領主席台到投票混戰，狂搶媒體版面，對此，資深媒體人陳東豪表示，這場仗讓國民黨把基本盤找回來了，但是要從谷底翻身，國民黨還差「最後一步」。

陳東豪指出，當年民進黨也很慘，在2008年也是身陷谷底、難以翻身，他們當時也是面臨基本盤潰散的慘況，民進黨怎麼解決這個問題？也是打！但打的結果是怎麼樣？當時被社會輿論罵得要死，但是基本盤確實是回來了，他們用這一架告訴支持者「民進黨還沒滅」！

但是打完架有解決問題嗎？沒有。陳東豪表示，這次事件的結果是甚麼？陳菊的人事案還是通過了嘛！民進黨當年也不是靠打架來讓自己反轉的，他們真正站起來的時間是在2013洪仲秋、2014太陽花，站在時事議題的洪流中，靠著讓支持者信服的「理念」成功復活。而如今的國民黨，還正在尋找這樣子的「理念」。

(中時電子報)