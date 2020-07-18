過去開餐廳的陳思琳，因有感少了大廚就難營業，8年前縮小規模轉戰便當事業，在竹縣市擁有多加連鎖店，又長期困擾於傳統料理方式易造成廚師職業傷害，加上環保問題逐漸受大眾重視，決定引進大飯店使用的蒸烤箱做菜，提升工作環境、吸引年輕人加入。

陳思琳早年與先生在中部開餐廳，但事業受挫之後，兩夫妻決定北上重起爐灶，發現新竹有眾多外來人口，若從便當店切入應有市場，於是從竹北起家，一路在新竹縣市開了8家連鎖店。為站穩腳跟，兩夫妻親自下廚做菜、培養員工，一步步開拓全新事業。

不過陳思琳發現傳統的料理廚房充滿油膩、環境悶熱，需要多名人力主掌爐台，更曾因油煙遭到鄰居檢舉，廚師長期持鍋鏟翻炒也易造成職業傷害，讓年輕人不願意投入餐飲業，兩夫妻為此思索尋找解方。

有次兩夫妻前往五星級餐廳吃飯，發現餐廳配備有蒸烤箱，看起來十分方便又無油煙。陳思琳砸下百萬重本添購蒸烤箱，前後花了快半年時間研發便當菜色，並記錄每次料理過程，務求達到精準以製作標準作業程序供員工參考。陳思琳笑說，雞腿料理最花時間，要達到皮脆內軟鎖住肉汁的效果，費了不少心思研究。

改善廚房現場環境是陳思琳的目標，如今陳思琳新拓的便當店改由蒸烤箱料理，現場不只無油煙無明火，所有料理都能靠蒸烤箱完美呈現。陳思琳希望創新的方式能吸引年輕人加入，讓傳統的事業延續下去。

(中時 )