圖為紙本三倍券。（黃婉婷攝）

三倍券正式上路沒幾天，就傳出折損還能不能用、印花位置如何分辨真偽等謠言，而經濟部和行政院長蘇貞昌也都出面澄清。對此，宅神朱學恆揶揄，三倍券上用來防偽的梅花，是可能有也可能沒之薛丁格的防偽設計。

為了破除謠言，經濟部17日在臉書上指出，振興三倍券上的梅花「位置不固定」，「可能完整、可能不完整」。並指出，真偽辨識不是只靠梅花圖案水印，還有其他還有十餘項防僞特徵。蘇貞昌也說，三倍券的梅花印花位置不固定，可能有一朵、半朵、三朵，還稱這是「古靈精怪花」。

對三倍券的防偽設計，朱學恆在臉書上表示，「原來是智力測驗型的小遊戲啊，讓大家結帳時可以順便動動腦，可能有也可能沒有之薛丁格的防偽設計。」

網友們也留言回應，「看到這個消息，真的是笑掉大牙，花了大錢結果還有偽造的...還要店家自己注意，這樣下來不知道會導致有多少家的店家不收」、「搞得比真鈔還麻煩」、「眼力也要夠好才行，大家來玩找梅花」。

(中時電子報)