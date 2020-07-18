蔡英文總統18日出席「亞洲台灣商會聯合總會第27、28屆總會長交接典禮」，卸任的總會長賴維信致詞時當面向蔡喊話表示，海外台商遭受疫情衝擊，台灣政府紓困輪不到他們，外國政府只會給他們壓力，盼台灣政府若第1階段防疫有成，是否能開始關心海外台灣人，「希望國家不要忘了我們」。

蔡則回應，許多海外企業可能受到此波疫情影響，僑委會主管的海外信保基金已開辦相關紓困措施，行政院也正在規畫紓困3.0，盼能幫台商度過困境。

(中時 )