海外台商受疫情衝擊 當面向蔡喊話「希望國家不要忘了我們」 19:582020/07/18 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統（左三）18日出席「亞洲台灣商會聯合總會第27、28屆總會長交接典禮」，卸任的總會長賴維信（右）致詞時當面向蔡喊話，「希望國家不要忘了我們」。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統18日出席「亞洲台灣商會聯合總會第27、28屆總會長交接典禮」，卸任的總會長賴維信致詞時當面向蔡喊話表示，海外台商遭受疫情衝擊，台灣政府紓困輪不到他們，外國政府只會給他們壓力，盼台灣政府若第1階段防疫有成，是否能開始關心海外台灣人，「希望國家不要忘了我們」。 蔡則回應，許多海外企業可能受到此波疫情影響，僑委會主管的海外信保基金已開辦相關紓困措施，行政院也正在規畫紓困3.0，盼能幫台商度過困境。 (中時 ) #海外 #台灣 #政府 #紓困 #疫情 #台商 #僑委會 #海外信保基金 #紓困3.0 也許您會感興趣 政治熱門新聞 10位高雄運將都這樣評價「韓團隊」謝龍介驚：怎麼可能！ - 政治 柯文哲最新民調曝光 網：嚇死我了！ - 政治 韓國瑜沉潛36天終於現身了！ 身邊有這2人 - 政治 民進黨2024必輸「他」？媒體人曝警訊：敗象已露 - 政治 葉毓蘭為何要單挑邱議瑩？3衝突畫面再曝光網驚呆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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