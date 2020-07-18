高雄1名獸父阿強（化名）5度性侵未滿16歲的女兒小花（化名），還向友人放話「拎爸絕對要幹到自己的女兒」，甚至在伸出狼爪時，還噁稱「外面找女生要花很多錢，讓我弄一下」，導致被害人身心嚴重受創，崩潰大罵爸爸是「人渣」。案經法院審理，一、二審法官皆判處阿強7年10月徒刑，經上訴最高法院仍遭駁回，全案定讞。

判決指出，阿強於2017年間小花生日前夕，對著朋友大喊「拎爸絕對要幹到自己的女兒」等語，之後便趁著屋內沒人在家，要女兒脫光衣服，並稱「去外面找女生要花很多錢」，要求對方「讓我解一次」，隨後性侵得逞，完事後還要脅被害人「到棺材也都不要跟別人講」，並給800至1000元不等之金錢企圖封口。

沒想到，阿強食髓知味，之後竟以同樣方式4度性侵女兒，其中一次在逞慾時，小花生母剛好回家拿東西，他竟沒有停手，還壓著被害人說「安靜一點，快要好了」；接連遭生父性侵，少女終於忍無可忍，決定向母親吐露實情，後經對方向同事求助後，全案才因而曝光。

針對小花指控，被告辯稱因女兒交了男友，他為了檢查小花身體，才要她脫光衣服，也順便檢查乳房是否有硬塊，惟自己曾按捺不住情慾，用生殖器摩擦對方私處，但他很快就意識到不妥，所以當下立即停止，要小花趕緊洗乾淨，並拿錢給她作為補償，誰知女兒竟拿此事誣陷他。

案經高雄地院審理，一審法官認為，阿強為人父親，原應愛護、教養身心尚未成熟之女兒，卻不為此途，為滿足一己性慾，竟違背人倫，自恃身為父親之權勢而對被害人性侵，造成對方身心恐懼、傷害，使其漫長人生烙下難以抹滅之傷痛，因此判處7年10月有期徒刑。針對判決結果，被告不服上訴，但二、三審都遭駁回；全案定讞。

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(中時電子報)