交通部長林佳龍（右五）訪雲林，力推雲嘉3縣市3角策略觀光聯盟。（立委劉建國提供／張朝欣雲林傳真）

交通部長林佳龍18日前往雲林縣古坑鄉，協助改善交通與觀光問題，承諾將盡速打通國3古坑側車道，並配合「大南方」政策，讓大草嶺區域聯盟與阿里山區域觀光聯盟、北回歸線235聯盟，形成3角策略觀光聯盟，藉此帶動雲林山區的觀光產業發展。

交通部長林佳龍18日在立委劉建國等人陪同下，前往古坑鄉草嶺、樟湖等觀光景點，了解在地居民與觀光業者對於產業發展的心聲，並針對交通改善與觀光策略提出2大方案，希望藉此重現雲林山區的觀光產業盛況。

林佳龍表示，國3古坑側車道打通計畫，在劉建國立委的努力下，已完成可行性評估，交通部會負責編列預算推動，另外配合「大南方」國家重點計畫，已請阿里山國家風景區管理處做為平台，未來將結合阿里山區域觀光聯盟、北回歸線235聯盟、大草嶺區域聯盟，形成區域產業觀光聯盟。

林佳龍被問及台北市長柯文哲建議高鐵從南港延伸至宜蘭，便可解決雪隧塞車之苦，他說歡迎柯市長支持交通部把高鐵延伸至宜蘭的政策，南港未來可以成為台鐵、高鐵、捷運的共構點，產生最大的分流效應。

劉建國指出，李佳龍部長此行主要是針對2件事聽取居民與業者的意見，第1是交通，串聯古坑的2個側車道將盡速施作，不僅是原有側車道，還會藉由荷苞山與大埔鄉的串聯，創造更便利的交通路網。

第2個是以草嶺地區為中心，與嘉義縣、嘉義市的3個軸心策略聯盟，必需盡早快速完成，才能讓草嶺地區的觀光有更大的發展，劉建國最後感謝中央的「大南方」計畫，第1個實施縣市就是在雲林，讓雲林成為「大南方」計畫的火車頭。

(中時 )