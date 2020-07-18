哇！真的好省。台中市一名網友在臉書分享，準備去參加好朋友新婚喜宴，打算把剛到手的振興三倍券當作紅包禮金，最後包了2600元，還抽出400元，換算實際只花了現金600元！他笑稱很怕行為曝光被爆料，幸好新人最後笑納收下三倍券，呼籲新人趕快拿去付給餐廳或是蜜月旅行住宿費。
王姓網友是一家鋼鐵公司的業務經理，也是馬拉松路跑跑友圈中，小有名氣的「馬場西裝哥」；17日晚間他在自己的臉書公開貼文，張貼一張放了2600元三倍券的紅包袋，指「振興三倍卷包紅包給新人，應該會收吧！恭喜，百年好合、早生貴子。」貼文一出，馬上被好友讚爆。
「西裝哥」貼文還補充說明，拿現金1000去換3000元的振興卷，我拿400的卷起來包2600，這樣算算我才花現金600元！好友立刻留言指，「這樣太小包了啦！」、「不講本來不知道，現在大家都知道發哥紅包行情600了。」
看到好友踴躍留言調侃，他自己也幽默回應「真怕新人不收」、「真怕被轉去爆料公社！」並強調，這樣做馬上振興經濟超過4倍效應，新人拿來付餐廳、蜜月旅行住飯店、吃飯付費，讓三倍券流通來振興經濟。
「西裝哥」王瑞發私下表示，今天中午去沙鹿吃喜酒，新郎官是清水分局員警，他與新人是透過路跑團結識，都是愛運動、愛跑步的跑友，對於他的搞笑創意，將三倍券當紅包禮金，新人很大方笑納，讓他鬆了一口氣！
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。