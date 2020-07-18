據外媒報導，英國最高法院院長羅伯特·里德（Robert Reed）表示，如果香港國安法影響到香港法院的獨立性，英國將停止向香港派遣英國法官。對此，網友直呼：「說到做到，不許反悔」、「趕緊走啊，別猶豫！」，反映出英國這威脅起不了作用，只惹來譏諷。

據了解，目前香港終審法院有首席法官1人，常任法官3人，非常任法官18人。在3名常任法官中，2人為香港籍、1人為英國籍。18名非常任法官中，有3人明確為香港籍，其中2人持有中國香港和英國雙重國籍。其餘15人分別來自英國、澳大利亞和加拿大。根據香港終審法院官網資料，15人中有4人具有英國最高法院院長背景。

在香港國安法正式表決通過，一些最高法院資深法官就宣稱香港國安法「破壞香港司法體系獨立性」，指責國安法會影響「香港法律獨立，自治和自由」。

英國最高法院院長羅伯特·里德發表「英國法官在香港終審法院中的作用」聲明，特別指出香港國安法中包含了「令人關切」的條款，英國最高法院將繼續「評估形勢」，並威脅將停止向香港派遣英國法官。

香港官方暫未對此反應，但網友留言已凸顯這威脅的荒謬性，紛紛表示：「說到做到，不許反悔」、「還派？趕緊都滾吧！」、「憤青不鬧，我們都不知道香港還有這麼多不可思議的問題！是時候徹底解決了」、「憤青不鬧，我們都不知道香港還有這麼多不可思議的問題！是時候徹底解決了」。

(中時電子報)