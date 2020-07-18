疫情籠罩，紐約大學的部分中國籍學生難以按計畫前往紐約開學。上海紐約大學17日宣布，2020年秋季學期，上海紐約大學將迎接來自紐約大學和紐大阿布達比分校約2300名中國籍大學生和800名中國籍研究生。他們將與約1700名上海紐約大學同學，一起在上海開啟新學期。

大陸財新網報導，除紐約大學（New York University）外，杜克大學（Duke University）和康乃爾大學（Cornell University）等多所美國大學也調整秋季課程安排，透過與中國大學合作的方式，確保大陸留學生能順利開展學業。

上海紐約大學（NYU Shanghai）簡稱「上紐」，是經大陸教育部批准，由美國紐約大學與上海華東師範大學合辦的國際化研究型大學，2012年10月15日掛牌成立，位於上海浦東的校舍於2014年8月正式啟用。上紐目前有註冊大學生約1700名（其中國際學生占比49％），研究生210名。

上紐17日表示，受全球新冠肺炎疫情對出入境的影響，紐約大學錄取的部分中國籍學生難以在 2020年秋季學期按計畫前往紐約就讀。為此，上紐大積極響應紐約大學的需求，通過「Go Local」（就近入學）項目，接待目前身在中國且無法前往紐約大學的學生就讀。

「Go Local」項目允許紐約大學三大校區（紐約、阿布達比、上海）的學生申請在離家較近的紐大教學點註冊入學。因此，無法返校的上紐大國際學生也可以選擇就近的紐大校園上課。

上紐校長童世駿說，「在這樣的不確定時期，上海紐約大學很高興能為來自紐約、阿布達比兄弟校園的學生解燃眉之急，讓他們有機會在上海參加線下課程學習。我們也很感激社會各方尤其是上海市政府對上紐大Go Local項目的大力支持與幫助。」

杜克大學與武漢大學合作創辦的昆山杜克大學官網，早前公佈的秋季開學計劃，將有至多80名無法前往杜克大學的學生，前往昆山杜克大學上課。

康乃爾大學則推出「遠程學習」計劃（Study away），來自中國、香港、歐盟、越南、南韓等地的國際學生，秋季學期也可在當地指定的大學暫時就讀。例如，擁有中國國籍或居住權的康乃爾大學學生，可申請入讀北京清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、中國農業大學、北京師範大學、東華大學，至於香港永久居民則可以申請在香港城市大學就讀。

(中時 )