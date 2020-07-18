台南市政府今年首度舉辦「Bravo！台南show藝夏：2020兒童藝術教育節」，18日為開幕典禮。（台南市政府教育局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府今年首度舉辦「Bravo！台南show藝夏：2020兒童藝術教育節」，本次主打活動「藝起武，看我這YOUNG SHOW」動靜態藝術活動於18日下午4時在台南市立文化中心假日廣場盛大開幕。

開幕典禮由六甲國中以宋江武藝、太鼓、扯鈴創意藝陣演出，再接續由新化國小表演行進管樂，成功國中、大光國小、崑山中學等3校聯合官將首傳統藝術表演，永康復興國小、紅瓦厝國小帶來舞蹈演出，與崇明國小、文元國小管樂大PK等節目輪番上陣。

現場除動態演出，也規畫展出靜態展覽及藝術市集攤位，由永康國小、新市國小、立人國小、樹人國小、大新國小、後壁國中、六甲國中等校精心籌備，包含國中小美術班裝置藝術展、創意戲劇偶戲互動體驗、技藝教育美食園遊會等。

台南市長黃偉哲表示，首屆兒童藝術教育節以學生為發想，希望透過活動規畫提供孩子們發揮創意的舞台，也讓藝術不僅走進校園，也走進市民生活。

(中時 )