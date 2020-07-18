農委會牛結節疹(LSD)緊急應變小組表示，今(18)日在金門1場原訪視無疑似病牛牧場中發現2頭出現症狀，今繼續撲殺10頭牛隻，累計出現牛結節疹症狀之牛場(畜試所)計45場，撲殺122頭並進行焚化銷毀。

農委會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬表示，今日金門訪視轄內養牛場時在原本無病牛牧場發現2頭有牛結節疹症狀病牛，於是連同撲殺該場10牛隻，不過金門以外其他縣市轄內養牛場目前無疑似案例，農委會將持續協調產業團體及地方動物防疫機關加強輔導牛場裝設捕蚊燈具、黏蠅板，以清除病媒蚊、蠅、壁蝨，同時落實門禁管制、人車進出等生物安全措施。

徐榮彬指出，因牛結節疹疫苗對該疾病有良好保護效果，已緊急啟動國際採購1萬劑疫苗，另透過世界動物衛生組織(OIE)緊急聯繫歐盟，亦獲同意捐助我約1萬劑疫苗，預計下周三(22日)下午可抵達台灣，行政院已指示交通部、財政部、國防部等全力配合，疫苗一運抵我國，將以專機送往金門。

另亦要求金門跟台灣之間往返飛機、船艦、漁船或相關海巡等載具應徹底做到撲滅蚊蠅等措施，農委會注射隊也已籌組完成，將於最短時間內協助金門為牛隻施打疫苗，以加速控制疫情。

徐榮彬說，國內養牛業者應每日檢查牛隻健康情形，若染疫應立即通報所在地動物防疫機關，並啟動後續防疫處置，符合主動通報要件之業者，依「動物傳染病防治條例」規定給予殺補償，若有疫情未通報者，將予以5萬元以上100萬元以下罰鍰並撲殺不補償。

(中時 )