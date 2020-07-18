據報導，美國川普政府打算削減駐韓美軍人數，主要是不滿南韓分攤軍費比例太低。目前駐韓美軍約2.85萬人，但川普政府拒絕透露縮減規模，也重申尚未就削減人數作最後決定。

韓戰1953年結束後，美軍一直在南韓派駐軍隊。1991年，兩國達成攤分軍費協議。不過川普上台後要求南韓分攤更多開支。面對華府施壓，首爾2019年同意支付9.26億美元，增加8.2%，維持一年。川普讚揚取得進展，但隨後獅子大開口要求首爾第二年增加5倍開支，約50億美元。後來討價還價縮減為40億美元，但仍遠高於南韓出價。

目前南韓的立場是在2019年基礎上增加13%，然後每年增幅約7%，以配合南韓國防預算的成長，到了第5年，南韓分攤金額將達13億美元。原本以為今年新冠疫情，南韓提供美國大量篩檢試劑，川普政府應會同意南韓的提案，沒想到川普仍不買帳，反而提出13億美元軍費的一年期協議，惟遭南韓總統文在寅拒絕。

川普上台後，就有意從敘利亞、阿富汗、伊拉克、南韓、日本及德國撤回一些部隊。放出風聲，希望韓、日、德等駐在國承擔更多費用，甚至要求負擔美軍所需全部費用，否則就走人。

根據白宮前國家安全顧問波頓新書爆料，川普希望日本從2021年起每年分擔80億美元軍費。他形容川普這麼說：「得到日本80億美元及南韓的50億美元的方法，就是威脅將所有美軍撤走，這樣就能在談判中處於非常強而有力的地位。」

(中時 )