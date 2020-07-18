田馥甄將於9月25、26、27、28日一連4天在台北小巨蛋舉辦全球人壽「田馥甄一一巡迴演唱會」，9月28日加場門票在18日早上11點開賣，11000張門票在30秒內售罄，大展高人氣，更突破了她開票紀錄，共4場門票粗估吸金約1.23億元。

她一早發文曬出多張爬山美照，祝福要搶票的粉絲，「早安祝大家一一那個」，並開心說：「給你心曠神怡風景，祝你有美好的一天。」她將首度連唱4場，打破個人在小巨蛋開唱的紀錄，談到完售心情，田馥甄笑說：「4場擺在眼前，一一感謝，一一期待。」並宣布確定小巨蛋不再加場。

不過田馥甄這次一口氣開唱4場，吸引44000名粉絲朝聖，卻仍有許多歌迷在網路上哀號「一一搶失敗」，還有歌迷怒批黃牛已開始在網路上哄抬價格販賣門票，原價4800元的特A區，竟被喊價至6萬9000元，漲價高達14倍，讓粉絲十分氣憤。

(中時 )