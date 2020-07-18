法國南特大教堂火災 近400年歷史管風琴被毀 19:512020/07/18 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國南特大教堂。 (圖/維基百科) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國南特大教堂18日早晨發生火災，現場有濃煙冒出，目前消防人員已在現場展開滅火工作。火災現場附近已被當地警方封鎖。已知教堂內一座近400年歷史的管風琴被毀，火災起因仍待調查。 南特大教堂是法國布列塔尼南特的一座哥德式天主教主教座堂。教堂於1434年開始在一座原羅馬式教堂的位置上開始建造，耗時457年，最終於1891年竣工。在第二次世界大戰期間，該教堂曾被盟軍的炸彈損壞。 1972年1月28日，南特大教堂曾發生火災，教堂木質框架損壞嚴重，導致教堂內部重建。 (中時電子報) #南特大教堂 #教堂 #法國 #火災 也許您會感興趣 國際熱門新聞 忍無可忍！姪女爆料新書大賣近百萬 川普打破沉默回應了 - 國際 竟是身邊人！33歲白手起家CEO慘遭電鋸分屍案 嫌犯抓到了 - 國際 超法趕美 大陸今年可望成為德國最大出口國 - 國際 伊朗總統語出驚人 估全國2500萬人已感染新冠病毒 - 國際 英國封殺「華為」的日期有可能提前 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。