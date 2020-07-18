法國南特大教堂18日早晨發生火災，現場有濃煙冒出，目前消防人員已在現場展開滅火工作。火災現場附近已被當地警方封鎖。已知教堂內一座近400年歷史的管風琴被毀，火災起因仍待調查。

南特大教堂是法國布列塔尼南特的一座哥德式天主教主教座堂。教堂於1434年開始在一座原羅馬式教堂的位置上開始建造，耗時457年，最終於1891年竣工。在第二次世界大戰期間，該教堂曾被盟軍的炸彈損壞。

1972年1月28日，南特大教堂曾發生火災，教堂木質框架損壞嚴重，導致教堂內部重建。

(中時電子報)