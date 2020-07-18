內政部長徐國勇今晚到士林夜市使用振興三倍券，炸鮮奶、杏鮑菇、肉圓、香腸等，並捐2000元振興券給士林慈諴宮做為香油錢。（林縉明攝）

振興三倍券上路第四天，內政部長徐國勇今晚來到士林夜市身體力行帶動消費，並當場捐2000元振興券給士林慈諴宮做為香油錢。徐國勇強調，由於很多店家都會加碼，因此三倍券獲得的優待比現金多，用起來物超所值，希望民眾搭配消費券來振興國內經濟。

徐國勇透露，小時候從萬華來到士林，父親的起家厝也在這裡，剛到這裡還先跟鄰居打招呼，尤其附近的媽祖廟很靈驗，因此領了三倍券後就打算到士林夜市消費，而這裡的美食大碗又滿意，歡迎大家前來。

徐國勇強調，其實三倍券獲得的優待比現金多，很多店家都會加碼，三倍券用起來就物超所值，希望大家在年底前，不只花完三倍券，為了更加振興國內經濟，還可拿現金出來用，配合三倍券，來多多消費。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，士林夜市許多店家配合三倍券推出200元、300元及1000元的組合餐，比「單買」要划算許多，或是持三倍券消費可享8.5折或9折的優惠，歡迎民眾帶著三倍券，來士林夜市吃喝玩樂。

詢及台北經濟文化辦事處香港辦事處代理處長高銘村，因拒簽「支持『一個中國』切結書」，無法續簽工作簽證而返台。徐國勇說，這部分由陸委會處理，他強調台灣是個主權獨立的國家，不是中國的一部分，絕不接受一中原則，中華民國台灣跟中華人民共和國沒有關係。

(中時 )