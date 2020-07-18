民間司法改革基金會公布民調，5成6民眾認為不必急著在立法院臨時會處理國民法官法，遭民進黨批評無法反映真實民意。基金會董事長林永頌今晚反批民進黨的民調，不僅加上自己的價值判斷，還進一步曲解陪審制與參審制，「這不只是誘導，而是誤導民眾」。

民進黨團下周擬強渡關山，在立法院臨時會通過國民法官法等多項相關草案，民間司法改革基金會今天公布委託「台灣民意與政策顧問有限公司」設計的民調，對於蔡政府和民進黨團全力推動的參審制，有高達9成2的人表示不瞭解或沒聽說，5成6民眾認為執政黨不必急著在臨時會處理這項有爭議的法案。

民進黨發言人顏若芳隨即表示，根據民進黨7月初公布的民調，有7成2民眾支持民眾加入審判，批評民團的民調，「設計上沒辦法實質反映出真實民意」。

還說，民進黨所做的民調，以「國民法官制」所作的判決需要說明理由，且可就事實認定錯誤上訴；「陪審制」的判決結果不需要附理由，且不可以就事實認定錯誤上訴，在經過訪員說明後，有8成民眾支持「國民法官制」。

對此，林永頌表示，民進黨7月公布民調後，台灣民意與政策顧問有限公司首席顧問游盈隆就要求民進黨公開民調題目，但民進黨一直未公開。「對我們的民調是雞蛋裡挑骨頭，對自己卻連雞蛋都不拿出來，還有臉說別人」。

民進黨認為民調在執行時，應具體陳述制度優劣、利弊，才能如實反映民意。林永頌表示，基金會的民調題目，清楚且客觀中立的說明陪審制與參審制的定義，不帶主觀的價值判斷，反觀民進黨的民調，卻是先主觀的作出參審制較好的價值判斷，再透過錯誤的定義來誤導民眾。

他說，民進黨根本搞不清楚陪審制和參審制到底是什麼，民進黨所謂「陪審制」判決結果不需要附理由，且不可以就事實認定錯誤上訴的說法，根本就是錯誤認知。事實上，無論是參審制還是陪審制都可以上訴，陪審制也要說明理由，而且他相信比起判決書，民眾更想要的就是理由。

林永頌批評民進黨的民調設計，不只是在做不當的誘導，簡直就是誤導，這樣的得出的結果根本不客觀，相較之下，司改基金會委託民調專家游盈隆所做的民調，不僅公開題目且內容設計持平客觀，「民進黨先抹黑別人，再來說黑色不好，這樣子對嗎？」

(中時 )