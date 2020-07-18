立法院臨時會進行監察院人事同意投票，藍綠立委爆發激烈衝突。無黨籍立委林昶佐則遭遇國民黨立委陳玉珍，雙方因選票發生推擠。資深媒體人吳子嘉直言，林昶佐不愧是藝人出身，沒幹什麼，也沒有受傷，但鏡頭全部是他的。

林昶佐當時要去領票，陳玉珍看到林昶佐便問「你的票在哪裡？你的票在哪裡？」林昶佐後來指控陳玉珍伸手進他的褲袋搶票，「我的選票就放在我的褲子的口袋，所以我不多做聯想，但的確不太舒服。」陳玉珍也對此反擊，「摸他？我也覺得他碰我，我也覺得很不舒服。」

吳子嘉在談話性節目《關鍵時刻》中表示，以前是電視台的攝影機一離開，大家都不打了，今天的情況其實還是一樣，只是攝影機待著比較久，因為立委主導了這個武鬥，那個武鬥會愈來愈精采。陳玉珍新的花樣、新的裝備，S腰帶就出來了；民進黨立委穿雨衣，國民黨立委則開始丟水球。

吳子嘉認為，林昶佐更是典型，林昶佐他如果不打的話他完了，他邊緣化了。但林昶佐不愧是藝人出身，他刻意選藍軍最多的地方進去挑事。投票有很多方法，還有很多人投票投完，沒人知道。為什麼他投票的時候會打架，因為那個是藍軍的大本營，他自己跑到藍軍大本營去投票，然後做出很誇張的動作，造成陳玉珍拚命去掏他的褲袋。

吳子嘉甚至說，林昶佐這個搶鏡技術就很好，他完全沒有幹什麼，也沒有受傷、沒有被咬沒有流血，但鏡頭全部是他的。

(中時電子報)