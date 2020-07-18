英國政府本星期宣布自2027年開始，全面禁止英國電訊公司購買華為電子產品。美國傳統基金會的一位英美關係專家表示，華為被逐出英國的日期很有可能會提前兩到三年。

曾經擔任英國前首相佘契爾夫人助理的蓋德納(Nile Gardiner)在接受美國之音採訪時說，英國議會一些重量級保守黨議員認為七年的時間過長，將利用相關法案送交議會審議的機會，通過附加條款的方式，縮短這一期限。

蓋德納說，在說服英國首相強森內閣在華為問題上改變立場起了決定性作用的前保守黨黨魁史密斯爵士(Sir Iain Duncan Smith)依然是大聲疾呼縮短華為在英期限的領銜人士。

7月14日，負責數位以及文化產業的內閣部長去到英國議會，向議員們闡述內閣方面在這一問題上的決定。史密斯即針對這位部長發問：「英國電訊公司的總裁自己說了，有七年的時間當然好，但是五年之內也可以做到。既然這樣，就完全沒有理由向後拖延。」

史密斯議員並在英國媒體刊登署名文章表示，排除華為是對的，給出七年的時間不合理。

世界各國的輿論在談到排除華為產品的原因時，往往都提到對華為公司與中國政府之間曖昧關係的顧慮。史密斯在這個星期發表的署名文章中指出了更為重要的一點。「中國政府咄咄逼人的態勢、對中國境內外異議人士的鎮壓，這才是更為嚴重的問題。」

具體到華為問題上，他說，加快其產品從英國撤出的速度，最晚在2025年以前。

蓋德納表示，史密斯的設想很有可能會實現。他從英國議會的運作角度分析說，內閣方面必須要將相關的電訊安全法案提交到議會通過，方能正式生效。而在這個過程中，執政的保守黨議員當中的強硬派很可能將會連同在野的工黨，提出一系列附加條款，從實質上決定華為產品從英國市場撤出的日期。

蓋德納說，最快2024年、也就是下一屆英國大選年。他說，英國境內目前沒有哪一個政黨想把自己打扮成當下共產黨執政下的中國的盟友。

他還表示，華為以及背後的中國政府面臨如今的窘境，可以說是北京的一系列政策所致。中共政權在新冠肺炎疫情、香港等諸多問題上的作法，大大影響了英國以及其他國家內的公眾輿論。

(中時 )