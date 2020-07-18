城田優在LIVE演唱失控淚崩。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

日本男演員三浦春馬今（18日）傳出在家輕生，得年30歲，他生前因個性親和力十足，人緣極佳，在演藝圈有一群好朋友；城田優和他私交超過10年，今日錄製LIVE音樂節目時得知好友死訊，演唱時一度情緒崩潰，落下男兒淚。

三浦春馬和城田優2009年因拍攝日劇《草食系高校武士》認識，兩人年紀相仿，性格也一拍即合，電視劇結束後持續維持良好私交，到了2014年才又再次合作電視劇《殺人偏差值70》；從IG看到他們私下聚會的照片，就能看出他們多年來的好交情。

城田優今日出演LIVE音樂節目《音樂之日2020》，演唱知名樂團GReeeeN的神曲〈奇蹟〉，這首歌是2008年日劇《不良學園》的片尾曲；他卻在錄影前得知好友三浦春馬的死訊，但敬業的他仍上台演唱，豈料唱到一半情感失控，忍不住眼淚潰堤，在哽咽中唱完整首歌，也讓觀眾看了很痛心。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995張老師專線：1980

(中時電子報)