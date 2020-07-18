來自俄羅斯一名年輕正妹，日前與母親發生爭執，正在氣頭上的母女倆，繼續僵持也沒有結論，氣壞的正妹決定出門冷靜一下，當時一名友人知道兩人爭吵，因此到家門口接走她，想不到這是母親最後一次看到自己女兒。

安娜史塔西亞遭友人殺害(圖片取自/tvtver.ru)

24歲的安娜史塔西亞（Anastasia Semyonova），因為與母親吵架，為了讓自己心情好一點，坐上男友人的車離開家裡，但之後卻沒有回家，擔心的母親報警找人，搜索多日後，警方在附近一處村落，找到安娜史塔西亞的屍體。

根據外媒報導，警方發現安娜史塔西亞的屍體時，身上有許多曾遭毆打、虐待的痕跡，甚至被螺絲刀刺殺約30多刀，手段相當兇殘；警方也找到當天載走安娜史塔西亞的男友人，見警方找上門，男子隨即坦承犯案。

原來男子想向安娜史塔西亞求歡，但對方不願意，男子因為喝醉酒，加上被拒絕惱羞，竟拿螺絲刀狂刺安娜史塔西亞，直到她失去生命跡象，而警方也依殺人罪逮捕這名男子。

(中時電子報)