「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」首次來台進行城市巡迴賽，台中場賽事18、19日兩天於台灣大道市政大樓中央川堂舉行，運動局長李昱叡今日到場開球時表示，市府打造台中為運動城市，歡迎各地球員、球迷到台中交流，聯盟賽台中市夢想家青年隊、台中閃電隊、台中星動銀河隊等在地隊伍全力表現、勇奪佳績。

運動局表示，此次賽事不僅有新北市Footer隊中華隊國手吳岱豪、洪志善、前台灣啤酒籃球隊林瑞堃、前達欣工程籃球隊蔡峻銘；台中星動銀河旅站隊Red Bull單打王劉丁維、前璞園籃球隊劉衍謙、前ABL夢想家駱俊銓；台中市夢想家青年隊蘇文儒、呂威霆；台北2派克隊前金門酒廠籃球隊謝鎮陽等多名球員將加入此次賽事。

李昱叡強調，市府定位台中為「酷城市」、推廣「酷運動」，日前「台中市夢想家青年隊」正式成軍，為期2天共3場的球員選拔賽，場場爆滿，吸引球迷到場支持；這次聯盟賽將在台中舉行台中場及最終站賽事，除提供球員切磋球藝的舞台，吸引各地民眾到台中觀賽，帶動台中運動發展。

「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」由國際籃球總會FIBA台灣推廣單位「Absolute3X3」與全世界最大3對3籃球聯盟「3X3.EXE PREMIER」合作舉辦，賽事自7月4日開跑，台灣區賽事分為北區及南區各6支隊伍，進行循環賽，戰績前4名隊伍，將取得季後賽參賽資格。

運動局指出，台中為南區循環賽其中一站，今、明日舉行台中場賽事；北區及南區賽事最終站也將於8月29、30日在台中舉辦。

(中時 )