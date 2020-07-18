高雄年度音樂盛事大港開唱去年因高市政府及市議員不支持而停辦，網友不滿盛事被停辦，把矛頭指向國民黨籍市議員邱于軒，痛罵「垃圾公務員」等不雅字眼，高雄簡易庭初判拘役10天，秦男不服上訴，二審判定秦男言論已逾越言論自由的保障，維持原判決。

判決指出，秦男去年於「邱于軒-你的未來我來顧」粉絲團留言，「議員你如果腦袋只有裝屎，怎麼不去直接吃屎」、「大港對高雄文化的貢獻真的比你們這些垃圾公務人員多太多了你知道嗎？」邱于軒不甘受辱截圖存證，怒告秦男公然侮辱。

檢察官認為，言論自由並非無限上綱，人民在行使其自由權時，仍有其限度，秦的留言中粗鄙字眼已是情緒性謾罵，決定依法起訴；秦男不服並辯稱大港開唱有13年歷史，但卻因韓政府查水表而停辦，不該是一個民意代表應有的作為，因此才不滿留言，所以認為留言行為屬於言論自由。

一審法官認為秦男以粗鄙不堪的語句辱罵邱于軒，造成邱人格受損，不僅單純是發表言論，因此判決拘役10天得易科罰金1萬元；而二審法官則認為秦男明知「垃圾」、「屎」等皆是負面的情緒性字眼，卻仍留言發洩，已逾越言論自由的保障，難認秦男所為是對於可受公評之事，因此維持原判決。

(中時 )