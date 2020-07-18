全中運18日於屏東縣立田徑場開幕，會旗由去年台灣燈會亮相過的「賽格威」車隊領軍進場，頗具巧思。（潘建志攝）

全中運18日於屏東縣立田徑場開幕，典禮最後現場施放煙火，將氣氛帶到最高潮。（潘建志攝）

全中運18日於屏東縣立田徑場開幕，聖火由屏東縣舉重好手劉永富與柔道好手沈奕君擔任聖火手。（潘建志攝）

全中運18日於屏東縣立田徑場開幕，運動員宣誓。（潘建志攝）

新冠肺炎疫情趨緩後，全國第一場大規模運動賽事「全國中等學校運動會」，18日在屏東開幕，來自全台1萬6000多名選手教練，將同在場上競技。開幕典禮有千人驕仔舞、選手之夜演唱會、煙火施放等，掀起一波波高潮，high翻屏東。

這是屏東睽違24年再度舉辦全國性大型賽事，受到疫情影響，原本在4月舉辦的全中運延到7月，18日在屏東縣立田徑場舉辦開幕典禮，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠都出席，為選手們加油打氣。

典禮以全中運主題曲「屏東Keep going」所編的「千人驕仔舞」揭開序幕，由縣內1000多名國高中生演出，展現全中運的青春活力。國歌演唱則融合了客家歌曲、原住民古謠、恆春民謠不同族群樂曲，象徵族群和諧。

賴清德致詞時指出，今年是全球運動選手最艱困的一年，連東奧等國際運動賽事都停辦，選手們一夕失去舞台，無法表現，感謝台灣的防疫英雄，讓全中運可以比賽。蘇貞昌也說，在全球疫情如此嚴峻時，台灣竟可以舉辦全中運，可說是亂世中的福地，期許所有選手可以在自己的土地上挑戰並超越自己。

這次會旗進場及點燃聖火都頗具巧思，會旗由去年台灣燈會亮相過的「賽格威」車隊領軍進場；聖火由屏東縣舉重好手劉永富與柔道好手沈奕君擔任聖火手，以低空無人機載安全合格的冷煙火引燃聖火，是台灣首次以無人機點燃聖火。

典禮最後現場施放煙火，將氣氛帶到最高潮；典禮結束後選手之夜接著登場，由黃子佼主持，包括A-Lin、茄子蛋樂團、高爾宣、畢書盡、周湯豪等歌手上台接力演唱，運動場頓時成了演唱會現場，熱鬧非凡。

(中時 )