（水保局台中分局「中苗農村安心旅遊」踩線團，今日在「棗之夏祭」開幕活動與苗栗縣長徐耀昌合影。圖／曾麗芳）

農委會水保局台中分局為推廣「農村安心旅遊」，今（18）日在公館紅棗節「棗之夏祭」開幕日辦理踩線團，並串聯「山守現」銷售據點、雙潭休閒農業區、黃金小鎮休閒農業區，行程內容配合在地特色，結合農村產業、觀光、休閒、客家等元素，邀請旅遊業者實地踩踏體驗，再將苗栗山城特色推廣出去並爭取旅遊客源。

三義鄉是國際認證的慢城之一，此踩線遊程安排了休閒農業區評鑑獲得最高榮譽卓越獎的三義雙潭休閒農業區，更是2017年評選出來的經典農村；而苗栗公館是全台唯一的紅棗生產專區，7月產季舉辦的紅棗節更是每年的重頭戲，搭配今年度「棗之夏祭」開幕活動，帶領旅行業者從三義雙潭開始體驗在地窯業與傳統農村產業，再到公館參與紅棗節一系列的體驗活動，感受中苗最當季、最道地的農村之美。

水保局台中分局表示，山守現秉持著「守護農村、守護環境、守護希望」的理念，不僅推廣農村優質物產，未來也透過推廣農村旅遊，將旅遊人潮帶入農村，由旅遊振興農村物產銷售。

今日踩線行程也安排參觀位於雙潭休閒農業區旅遊服務中心的「山守現」結盟門市，來到旅服中心的遊客除可一次取得雙潭休閒農業區的旅遊資訊外，也可認識山守現推廣的農村優質物產。

除了雙潭休閒農業區外，踩線團探訪的「棗之夏祭」活動及展售市集中，山守現也參與市集活動一同歡慶公館紅棗饗宴。預計在今年，山守現也將於公館農會好客坊設結盟門市，與農會攜手推廣農村優質物產品牌。

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