對於台中市長盧秀燕質疑備轉容量率在10％以上為何要加開中火機組，台電今（18）晚發布新聞稿表示，台中電廠十部機組都是合格、合理、合法的機組，希望全部都處於能夠啟動的狀態，但並不代表會火力全開，而是希望增加調度的餘裕。

台電指出，會選擇調校狀況最好的機組上線，將視用電需求和空品狀況，在夏天非空污季最多運轉九部機組，秋冬空污季最多七部的控管下機動環保調度。

另外，對於盧秀燕認為加開中火機組造成十分之一的電浪費掉，台電說，電是即用即發，沒有剩下就浪費的問題，維持備轉容量到一定比例也是為了因應機組故障，或是用電量飆升的必要作為。

台電說，台電穩健減煤的步調這幾年逐步加快，2014年中火使用了1,839萬噸的煤，2019年已經減到1264萬噸，自主減煤近600萬噸，故空污排放量已從4萬多噸降到2萬噸以下，今（109）年更會將燃煤用量限制在不超過1,260萬噸，對環境保護和國民健康一定會有正面的助益。

台電說，不顧實務上可行性及電力調度的專業性，要求台電把已完成環保設備改善、性能佳的機組提前除役，就像球賽進行中，裁判突然要求球隊把下場休息的王牌球員，逕行取消資格不能再上場參賽一樣，這絕對不是解決問題之道。

台電說，未來台中電廠將興建二部燃氣機組，屆時將有四部燃煤機組轉為備用，希望台中市政府能給予台電合理的時間與空間。

此外，對於盧秀燕說，中火是台中境內最大的單一污染源，占比達到14.5％，台電回應，火力發電確實有空污排放，但依據環保署的調查研究結果，發電業對PM2.5的影響只佔5.4％。

(工商 )