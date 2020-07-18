周興哲2度登上北高雙蛋開唱，將於8月8、9日一連2天在台北小巨蛋舉辦「周興哲 你好不好 巡迴演唱會 Deluxe」，隨即在9月5、6日於高雄巨蛋開唱，4場演唱會門票18日中午12點開賣，一共45000張門票，在15分鐘內完售，粗估吸金破億。

他昨一得知好消息，立刻在IG曬帥照、跳舞影片，照片中，他穿短褲抱棉被坐床上，仰頭瞇，模樣帥氣，更在影片中隨音樂手舞足蹈，十分療癒、逗趣，他開心說：「Current mood，love y’ll and can’t wait to see you all very soon。」（此刻的心情，愛你們，迫不及待立刻能見到你們。）

周興哲所屬星空飛騰表示，很感謝全台粉絲支持，特別是感謝大家全力配合政府實名制政策，「因增添了很多手續，讓小興星們花了較多時間，所以購票時間變長，但也成功阻止了黃牛」，讓更多喜歡周興哲的粉絲都能成功購買門票，周興哲最後也再三感謝：「我會繼續健身、練舞，期待給大家最完美的演出！」

(中時 )