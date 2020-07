周興哲2度登上北高雙蛋開唱,將於8月8、9日一連2天在台北小巨蛋舉辦「周興哲 你好不好 巡迴演唱會 Deluxe」,隨即在9月5、6日於高雄巨蛋開唱,4場演唱會門票18日中午12點開賣,一共45000張門票,在15分鐘內完售,粗估吸金破億。

他昨一得知好消息,立刻在IG曬帥照、跳舞影片,照片中,他穿短褲抱棉被坐床上,仰頭瞇,模樣帥氣,更在影片中隨音樂手舞足蹈,十分療癒、逗趣,他開心說:「Current mood,love y’ll and can’t wait to see you all very soon。」(此刻的心情,愛你們,迫不及待立刻能見到你們。)

周興哲所屬星空飛騰表示,很感謝全台粉絲支持,特別是感謝大家全力配合政府實名制政策,「因增添了很多手續,讓小興星們花了較多時間,所以購票時間變長,但也成功阻止了黃牛」,讓更多喜歡周興哲的粉絲都能成功購買門票,周興哲最後也再三感謝:「我會繼續健身、練舞,期待給大家最完美的演出!」

(中時 )