副總統賴清德鼓勵大家出遊觀光拚經濟。（盧金足攝）

副總統賴清德看到彩虹爺爺畫的石虎，兩眼由前台中市長林佳龍與彩虹爺爺點睛，幽默的說，畫龍點睛這是畫虎點睛。（盧金足攝）

副總統賴清德到彩虹眷村吸引很多民眾爭相合照。（盧金足攝）

副總統賴清德18日走訪台中，到南屯溪西的信仰中心文山保安宮參拜，並參觀彩虹眷村，拜訪高齡98歲的「彩虹爺爺」素人畫家黃永阜，現場遊客見賴清德現身，十分驚喜紛紛要求合照、簽名，彩虹爺爺還贈送多張畫作，賴清德分享立委、市議員與里長，提醒要將「台灣之寶」裱框起來。

賴清德說，除了希望三府王爺庇佑台灣風調雨順、國泰民安，更希望能庇護台灣的各個產業在這波疫情的衝擊下，能夠穩住腳步，繼續堅定前行，政府也將努力來協助各個產業發展。

賴清德表示，在張廖萬堅立委的邀請下，特地走訪台中南屯來，也希望能夠鼓勵民眾利用振興券，多到台中來觀光，除了欣賞台中獨特的文化及美食外，還能振興經濟。

立委張廖萬堅表示，其實去年選前，原已安排賴副總統到南屯文山里的信仰中心-保安宮來參拜，但因當時保安宮正在進行修繕工程，因此只能先暫緩，今天參訪正好履行當時承諾，也希望能讓副總統感受到南屯民眾的熱情與活力。

賴清德到南屯保安宮參拜後，隨即到熱門觀光景點彩虹眷村參訪，在參訪過程中，彩虹眷村的靈魂人物-彩虹爺爺黃永阜更特別送上繪畫作品，祝福賴清德平安順利，繼續帶領台灣向前行。

隨後在立委張廖萬堅安排下，前往彩虹眷村旁人氣頗旺的貓門餐廳，與卅多位民間友人茶敘並合影留念。

(中時 )