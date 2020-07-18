民眾黨高雄市長補選參選人吳益政18日親臨興達港「象海致敬」海洋文化市集活動現場並逐攤關心商家民意及需求。（洪浩軒攝）

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政18日親臨興達港「象海致敬」海洋文化市集活動現場並逐攤關心商家民意及需求。（洪浩軒攝）

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政（右）18日上午前往茄萣區興達港參加「象海致敬」海洋文化市集活動。（洪浩軒攝）

為響應台灣海委會「向海致敬」的決心，搭配搖滾天團五月天「未來巨象」裝置藝術，民間團體自辦「象海致敬」海洋市集活動，以推廣海洋運動及休閒文化為目標，引領民眾正視台灣海洋運動及保育，以達永續海洋國家願景。

交通部航港局18日在高雄興達港情人碼頭海域舉辦動力小船與遊艇執照駕駛測驗，今年有多達近500人報名應考，這次更由囍虔國際文化公司加入海洋市集的巧思，讓整個活動就像小型遊艇園遊會，興達港情人碼頭重現多年未見的活潑與熱情。

囍虔國際文化公司執行長張友齊表示，台灣是美麗的海島國家，海洋資源豐富，生態多元、環境多樣，近年卻有愈來愈多海洋場域漸漸沒落，因為他們相當重視海洋休閒文化，所以在這次考照測驗中結合市集活動，不僅讓來興達港考照的民眾可以溫飽肚子，更讓臨近的在地商家有機會將美食推廣出去，藉此活絡當地觀光發展。

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政也親臨現場替考生加油打氣，並且逐攤關心商家民意及需求，吳益政表示，高雄縣市合併後，大家都關注在市區的發展，興達港則日漸沒落，雖然先前政府投入近百億的經費，但興達港的功能仍然不見起色，也降低民眾前來觀光的意願，希望未來可以解決相關問題，振興興達港的海洋相關產業。

(中時 )