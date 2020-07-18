民間司改會18日公布陪審民調，指82％台灣民眾贊同陪審制，司法院晚間發出新聞稿回應，認為民調問卷內容有嚴重偏頗，沒有詢問民眾對陪審制的瞭解程度，也沒有說明陪審的配套，令人存疑民調能否如實反映民意。

司法院指出，民間司改會的民調問卷並沒有詢問民眾是否瞭解英美陪審制，只問民眾是否聽過德日參審制、英美陪審制，也沒有說明陪審制相關配套，民眾如果瞭解在陪審制中有判決不附理由、原則不能上訴、及僵局陪審團等特色後，是否仍會高度支持陪審、支持兩制併行？

其次，問卷使用很多誘導性用語，來詢問民眾是否同意在立院臨時會通過國民法官制，並省略人民參與審判制度歷經長年討論的事實，而且，民調問到「英美先進國家的陪審制……」等問題，無論「先進」、「強烈推動」、「反對聲音很大」、「沒有共識，為了和諧、避免對立」等用語，都具有高度的暗示性、誘導性，使受訪者容易傾向回答不應急於通過立法。這項題目設計，與民調問題強調客觀中立的原則相去甚遠。

司法院強調，從1987年開始就推動人民參與審判制度，歷經司法改革國是會議討論及立法院本屆的第一會期，經過司法及法制委員會的兩次審查、兩次公聽會，民間團體明知這些歷程，卻不願明白告訴大眾實情。所以，存在這些問題的調查結果，能否如實反映民意，令人高度存疑。

司法院並提出呼籲，各界在立法過程中，回歸務實理性的討論，尊重國會、民意的決定，共同致力打造「對話式的司法」，使人民可以早日坐上法檯，共同參與刑事審判，讓司法更公開、透明，以落實國民主權。

(中時 )