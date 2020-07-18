世界經典文學著作《小王子》與台語演出結合。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

陳正雄則帶領學員走入府城大上帝廟、萬福庵、大天后宮等，領略作家許丙丁創作《小封神》文學場域。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

世界經典名著《小王子》上周風靡蕭壠文化園區，今天則來到總爺藝文中心，帶著來自各星球國王、生意人、酒鬼、點燈人及講故事的人全程用臺語為觀眾帶來一段段充滿童趣與哲理的故事。作家兼文史工作者陳正雄則帶領學員走入府城大上帝廟、萬福庵、大天后宮等，領略作家許丙丁創作《小封神》文學場域。

小王子全程用台語為觀眾帶來充滿童趣與哲理的故事，連左鎮化石園區親善大使Koko都特地來看小王子學台語；這場讀劇以世界經典名著《小王子》台語版為讀本，邀佳里國小學生參與演出，由阮劇團做讀劇指導，兩場精湛表演令在場觀眾相當感動，學生更將讀演小王子後的心得作畫呈現小王子星球之旅，台語、文學與藝術融合，為觀眾帶來豐富深刻文化饗宴。

文化局長葉澤山也到場鼓勵表演的學生，他表示，本次活動透過世界經典文學著作《小王子》與台語演出結合，走入校園，將台語向下扎根，透過國小學童演出帶動學齡兒童讀台語，讓小朋友知道台語除了是母語，也是富含文化和智慧的語言，鼓勵在場家長一定要多和小朋友說台語，將台語應用到生活中，否則台語只會是學校一門學科，很容易就消失了。

市區則有「走揣小封神的傳奇」走讀活動，插圖創作者陳穎賜(屁熊)特地前來參加，這次文化局搭配台語月出版《府城的奇幻旅程－走揣小封神的傳奇》專書，邀請陳穎賜為故事中的四大魔王塑形著裝，他表示，這是第一次嘗試將台灣文學作品結合繪圖創作，事前閱讀文本及構思角色特色，以引人注目的繽紛色彩呈現。

「小封神新創布袋戲」18、19日下午4時於吳園藝文中心登場，由蘇俊穎掌中木偶劇團領銜主演，還融合時下年輕人熟悉的西方魔幻人物阿凡達、綠巨人等，來一場東西神鬼大戰，將許丙丁前輩留下的寶貴資產，在新的時代展開不同的風貌。

今年台語的活動以台語進行東西方經典文學著作的激盪，透過各種表演展現台語之美。文化局表示，透過台語經典文學與跨界藝文結合，串起整座城市的藝文涵養，開啟大眾對台語文學意象與想像空間。

(中時 )