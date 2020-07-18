研考會主委吳皇昇指出，未來預計於市府官網成立青諮會專區，將會議記錄及相關資訊公開在網路平台上。（盧金足攝）

教育局長楊振昇表示，希望透過青諮會增加青年參與公共事務的機會。（盧金足攝）

青年代表關心準公共化托育、長照、青年創業等議題，提出很多想法與創意。（盧金足攝）

台中市府與年輕人站在一起，尚蓋青！「青年事務諮詢委員會」第2次會議18日在惠文高中舉行，廣邀100名青年委員與會，不同以往16名青年代表參與，擴大徵詢青年委員的意見，並由市府教育局及研考會分別提出「青諮會運作成果報告」及「市政願景與青諮會未來發展」，市府敞開大門，為年輕人打造交流平台。

教育局長楊振昇表示，為充分提供青年世代發聲的平台，中市府去年9月正式成立「青年事務諮詢委員會」，由100位青年委員組成，並由教育局統籌規畫辦理，希望透過青諮會增加青年參與公共事務的機會。

青諮會下設4個議題小組，分別為教育文化組、青年發展組、青年樂活組及公共參與組，原由各小組遴派委員代表出席會議，此次特別擴大辦理，邀請所有青年委員與會。

會中青年們關心準公共化托育、長照、青年創業等議題，提出很多想法與創意，期盼廣納不同領域的意見、經驗，讓有潛力及可實行的提案成為市府重要考量，施政更貼近、更符合年輕世代的需求。

青年委員對於長照的提案討論非常熱絡，不僅注重照護員的培育、關注長照機構經營人材的養成，市府團隊驚艷青年委員對長照議題的深入了解。

出席的衛生局代表也表示，長照產業不限於照護機構的營運，更有輔具、智慧化照護等多個面向，是年輕人運用創意進行創業的絕佳領域，同時青年委員分享國外將長照產業改稱為樂齡產業，國外使用這名詞，更能凸顯該產業的涵蓋範圍。

今年起，在教育局奠定的基礎平台下，將提供委員們發揮多元專業的舞台，期待未來在施政各面向均納入年輕人的聲音。另外此次特別加入專題報告方式，藉以貫徹諮詢效果，預先排定重要時程，提供委員更多規劃時間、提高參與度。

研考會主委吳皇昇指出，未來預計於市府官網成立青諮會專區，將會議記錄及相關資訊公開在網路平台上，包括歷屆資訊、會議區、影音區及活動區等資訊，持續打造有利青年發展的幸福城市。

(中時 )