文化部加碼12億元推出的「藝FUN券」今（18）日開放下載，短短10小時註冊人數已突破120萬！文化部長李永得表示，至今全台可使用藝FUN券店家逾12,000家店，包括電影院、書店等，文化部將於21日直播抽籤獲得「藝FUN券」的幸運者，22日中午12點起，即可用「三倍券」加「藝FUN券」看電影、買書。

已納入使用「藝FUN券」的商家，包括全台幾乎100％戲院以及近千家書店、出版業者，以及報紙、雜誌銷售據點，期間限定的書展、動漫展、市集，還有各項藝文活動，包含街頭藝人，以及售票平臺上的音樂、戲劇、表演、演講等。

李永得今日特別至臺中范特喜綠光聚落，呼籲文青把握時間下載「藝FUN券」App及完成註冊，趁著暑假期間，用「三倍券」加「藝FUN券」，規畫一場最潮的藝文消費之旅。

李永得表示，今年台北國際書展為國內首場宣布取消的大型展會，所以出版業及書店可說是此次疫情第一波受災者，文化部特別選在「藝FUN券」登記註冊第一天，與獨立出版及書店共同拚振興，同時持續推動已在進行修正草案預告的圖書出版品免徵營業稅政策，以及每年固定辦理的推動實體書店發展補助、「走讀臺灣」閱讀活動等，協助建構更為完善的產業環境。

(工商 )