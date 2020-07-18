法國西部大城南特的中世紀歌德式教堂18日上午驚傳失火，警方正在調查原因，不排除是人為縱火。

聖彼得與聖保羅主教座堂在當地時間18日上午7點45分（台北時間18日下

午1點45分）驚傳火警，警消獲報隨即趕到現場。約百名消防員現場灌救，大教堂內一度火光熊熊，冒出大量濃煙。所幸火勢已經控制，受損情況也沒有像去年巴黎聖母院被火吞噬那麼嚴重。

南特市長羅蘭（Johanna Rolland）表示，現場有3處起火點，調查小組不排除有人縱火，當地檢察官已將案件列為縱火案調查。

消防局長佛雷（Laurent Ferlay）則說，聖彼得聖保羅教堂的火勢沒有去年巴黎聖母院那麼嚴重，受損情況也較輕微，除了管風琴付之一炬之外，教堂屋頂並未受影響。但放置管風琴的樓面結構受損，搖搖欲墜，雕花玻璃窗也有損害。

該教堂在1434年開始建造，花了400多年才完工，屬於哥德式建築，教堂內的重要文物是布列塔尼公爵弗朗索瓦二世的陵墓。

這並非聖彼得聖保羅大教堂首次遭遇大火。1972年1月，大火燒毀了大部分屋頂，花了13年才完成修建。

南特另一座知名歷史建築、聖多納蒂安聖羅加蒂安教堂（the Basilica of St Donatian and St Rogatian）2015年也曾遭到祝融之災，教堂四分之三屋頂被燒毀。

這次大火讓人們想起去年4月巴黎聖母院的大火。大火燒毀了13世紀聖母院屋頂和尖塔，並釋出劇毒濃煙。

(中時 )