「群星瑞智2020造星計畫」18日舉辦海選活動，經初步篩選後，有近千人進行現場第一階段複選，在《做工的人》表現亮眼的項婕如，過去就從該活動脫穎而出，這次身份轉換變成評審，也讓她有種回到剛出道的感覺，心情十分緊張。

回想起當初入行與剛開始演戲時的心情，項婕如表示：「面對未知領域有一種心跳加速的感覺，每次工作都像是在談第一次戀愛！」她也聊到每次試鏡時都還是非常焦慮，「但就是要學習接受這個緊張、難過時也不要抗拒它，學著接受每一個當下情緒與感受。」

她也感性地說：「今天來參加海選的每個人，你們都要相信自己，已經擁有其他人沒有的勇氣。希望你們可以帶著來到這裡的勇氣與初心，繼續面對人生中大大小小的挑戰。」她聽到很多來參加海選的同學們都各有專長，充滿佩服，也希望他們可以繼續保持熱情。

「群星瑞智2020造星計畫」今年參賽者最特別的是有許多來自海外，包括墨西哥、南非、泰國、紐西蘭、大陸…等全球各區眾多強者，也有多位混血兒。選手們來自各行各業，還包括知名YouTuber焦凡凡的妹妹焦寧寧、以及網路上的饒舌歌手，強者比比皆是。

群星瑞智總經理張正芬表示：「每年的海選活動是群星瑞智造星計畫的重要活動，今年活動空前熱烈，吸引數千人參加，也特別邀請國際時尚藝術文化協會理事長溫筱鴻老師、資深經紀人廖麗雯、人氣演員項婕如等擔任評審，期待結合時尚與影視娛樂，選出更具時尚的明日之星！」

主辦方後續將為入選者規劃一系列豐富課程：包括演員基礎訓練、口條讀本、肢體伸展訓練等多元專業的訓練計劃，期能結合影劇資源與國際時尚，為台灣影視娛樂產業，創造更多明日之星。

(中時 )