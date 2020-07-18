日本男星三浦春馬今天(18日)輕生，突然的噩耗讓日本、台灣與大陸粉絲們崩潰不已，如今更因好友賀來賢人一篇PO文，讓人懷疑三浦春馬是因為遭網路霸凌輕生。事實上三浦春馬在今年1月底時，就曾因為在推特上一席話，遭日本網友灌爆臉書。

今年1月，男星東出昌大背著懷孕的老婆渡邊杏大搞外遇，偷吃小自己10歲的女星唐田英里佳，事件爆發後兩人損失了大量的代言與戲約，日本網路輿論「炎上」，網友大肆抨擊兩人。事發一個禮拜後，三浦春馬在推特上有感而發，表示「無論什麼職業，網友看到的不一定是事件全貌，與其浪費時間謾罵，剝奪當事人意志力與尊嚴，更應該多用正能量言論取代負面批評，以便提升國力」。但此番話遭認定是護航東出昌大的渣男行為，許多網友紛紛轉攻三浦春馬推特開酸「對你真失望」、「原來你也是這種人」、「丟臉」、「護航就護航，還扯什麼國力www」。

根據《東京體育》報導，三浦春馬其實並沒有打算護航東出昌大，只是三浦對於當今媒體與網友對於藝人負面消息極度偏激的撻伐很不能理解，他認為人非聖賢，孰能無過，不該過度去攻擊一個人，但卻遭許多「正義魔人」曲解，出征推特狂酸。

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