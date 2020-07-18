羅PD新綜藝《暑假》邀請鄭有美、崔宇植出演，首期節目更請來朴敘俊擔任嘉賓，鄭有美、崔宇植曾一起拍攝電影《屍速列車》，而朴敘俊也是繼《尹食堂2 》後睽違2年再度與鄭裕美合體，首播收視率達4.989％相當亮眼。朴敘俊在節目中提到近期因拍攝電影，嗓子狀況不太好，崔宇植貼心提議準備一些潤嗓的食物，又說朴敘俊現在是運動員，會準備充滿蛋白質的料理，幫他補充一點蛋白質，笑說，「每天清醒或是睡著時都在想著朴敘俊。」

鄭有美與崔宇植來到江原道的新家，新家有一間寬敞又大的臥室，另一間卻相當小，崔宇植跑去找鄭有美說，「好像是讓我們一起睡（大房間），客人（指朴敘俊）睡小間的。」讓網友直呼太害羞了！談到對崔宇植的印象，鄭有美說像是一位相處自在的朋友，再問一男一女同住一個屋簷下會不會覺得不自在，她坦言，說實在這個狀況可能會覺得不自在，但我不會覺得；崔宇植則認爲鄭有美時而像妹妹，時而像姊姊，若是自己有煩惱時，她會根據自身的經驗分享替他解惑，「是一個會聽我說話，會照顧朋友的益友。」

而他們也迎接每日的暑假作業，包含：每天寫日記、每天運動一小時以上、一天做一頓健康餐來吃等，度過一個開心的暑假。節目中，兩人認真體驗生活，鄭有美切菜時不小心割到手，崔宇植貼心替她包紮，而兩人列了一大串購物清單，崔宇植只在意要購買鼻毛修整器，笑翻網友。

此外，朴敘俊帶了西瓜，和電蚊拍當作禮物送給鄭有美和崔宇植，鄭有美和崔宇植則準備了迎賓水果，鄭有美一看到朴敘俊打趣說他曬黑了，朴敘俊解釋是因為拍攝現場太熱的緣故，崔宇植帶朴敘俊參觀新家，撒嬌說，「我喜歡和哥一起睡。」但卻被朴敘俊打槍，「我不喜歡。」他見崔宇植流露疲倦樣，還虧，「崔宇植體力就是不好！」言語中流露兩人的好交情。此外，朴敘俊把垃圾丟在垃圾桶時，糗把瑜伽用的頌缽當垃圾桶，讓鄭有美連忙解釋這是瑜伽用的頌缽，讓他連忙說抱歉。羅PD新綜藝《暑假》每週六friDay影音、愛奇藝台灣站全網首播。

(中時 )