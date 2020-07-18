為保障台中市外送員權益及提升食品外送業者自主管理能力，台中市政府勞工局舉辦「109年度與食品外送業者有約座談會」，邀請台中市轄內較具規模foodpanda、UberEATS及快點外送等11家食品外送業者負責人或高階主管，與台中市六大外送員相關職業工會及民意代表交流，促進外送平台業者及工會間對話，健全勞動品質。

勞工局長吳威志表示，以地方勞工行政主管機關角色，與食品外送業者高階主管及六大外送員相關職業工會，進行溝通交流安全衛生等勞政議題，盼面對面傾聽心聲，討論適合台中的外送業安全衛生管理政策，後續勞工局會持續與各界合作辦理宣導及教育訓練，讓職業安全衛生知識扎根。

吳威志指出，食品外送業者應依照勞動部修正公告的職業安全衛生相關法規，對於從事食品外送作業，應備安全帽、反光標示、高低氣溫危害預防等安全衛生防護設施並確實使用；此外，外送人員作業前應實施3小時以上的安全衛生教育訓練、進行車輛安全檢核，並確實投保人身及財產等相關保險。

因應夏季炎熱，業者應特別注意外送員中暑，增加高溫危害辨識並備高溫危害預防安全衛生防護設施；此外，外送員作業時也應遵守交通法令規定，避免交通事故。

(中時 )