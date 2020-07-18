監察院日前公布政治獻金明細，引發博恩夜夜秀的收費爭議，主持人曾博恩18日清晨在臉書粉專上傳影片，針對未主動揭露節目收費一事，向觀眾道歉。日前博恩裝與台北市長柯文哲同台，參與北市教育局經典閱讀推廣活動，教育局指出，經典閱讀系列活動標案的經費為89萬元，但費用不包含當天記者會。

教育局指出，為培養學生閱讀素養，發展學生長文閱讀能力，特規劃經典閱讀計畫，結合數位閱讀與引發學生興趣，並依據政府採購法規定，經公開招標委託專業團隊進行，此項標案由本市經典閱讀計畫承辦學校萬華國中辦理，經評選得標廠商為「台灣各種吧」，得標金額為89萬元，標案執行期間為109年下半年，

教育局表示，執行項目包含配合本市經典閱讀計畫四本經典閱讀文本拍攝導讀影片，影片置於臺北酷課雲及臺北市深耕閱讀網站；發展四本經典閱讀文本各三篇延伸文本與提問設計，並搭配教育局規劃之學生徵文活動；邀請專業講師或作家結合四本經典文本進行四場教師導讀工作坊，以協助教師進行現場教學之融入。

教育局強調，有關7月16日「北市電子書全臺第一，國中經典磅礡閱讀」記者會，結合暑假開始，為行銷本市市立圖書館電子書館藏全台第一，並結合學生經典閱讀計畫，與前揭經典閱讀計畫之專業委託招標案件無涉，辦理記者會之經費僅支付當日場佈費用，由教育局提撥經費並由校方執行，費用約8,000餘元。

(中時 )