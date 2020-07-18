新冠肺炎疫情讓全球經貿大洗牌，蔡英文總統今天強調，為協助臺商回臺投資，政府推動境外資金回流專法，積極整合資金、稅務及投資三面向服務。未來將積極把臺灣建設成為「亞洲高階製造中心」以及「區域資金調度及理財中心」。

蔡英文總統今天出席「亞洲台灣商會聯合總會理監事長交接典禮」表示，經過這麼多個月的疫情，很高興能夠在這裡看到大家平安、齊聚一堂。海外的臺商朋友生意都做得非常好，除了打拚事業，也讓臺灣走向世界，是最大功臣。大家都自動自發，出錢出力，為打開臺灣的外交和國際空間，做了非常多的努力。

這次臺灣的防疫表現，受到國際上的肯定和學習。防疫物資的部分，她說，我們組成強大團結的國家隊，行有餘力還能夠幫助其他國家。臺商也透過各種行動，拍攝影片、連署、投書、發表聲明，積極為臺灣發聲，支持臺灣加入世界衛生組織（WHO）。對於臺商朋友的奔走和努力，她表達最高的敬意和謝意。

受到美中貿易衝突和疫情的影響，現在全球供應鏈也正在加速重組。蔡英文指出，很多國家已經把部分供應鏈移往新南向國家，這個趨勢和政府持續推動的新南向政策是相呼應的。未來，政府一方面會更積極邀請臺商朋友回臺投資；另一方面，繼續深化新南向政策，也是我們不變的目標。

為了協助臺商回臺投資，她說，政府推動境外資金回流專法，也積極整合資金、稅務以及投資三個面向的服務，來服務臺商。未來要積極打造高附加價值的產業供應鏈，帶動產業技術升級，活絡資本市場，目標是把臺灣建設成為「亞洲高階製造中心」以及「區域資金調度及理財中心」。

她要拜託所有臺商朋友共同來幫忙，尤其是要借重臺商布局全球的通路優勢，帶動更多和新南向國家合作的商機。

她說，臺商企業可能都受到疫情的影響，海外信用保證基金已經開辦相關紓困措施，來幫助臺商朋友度過經營困境。行政院也正在積極規劃提出紓困3.0方案，會用行動給大家最實際的協助。並承諾「大家如果有任何需要幫忙的地方，都可以來反映，政府會做大家最有力的後盾」。

(中時 )