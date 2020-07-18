在谷歌旗下的Waymo之後，由中國電商巨頭阿里巴巴投資的中國自動駕駛公司AutoX，獲得全球第二張加州全無人駕駛載人牌照，此將為阿里進軍自駕車領域帶來助益。

澎湃新聞網18日報導，加州對全無人駕駛載人牌照對技術要求極高，牌照設立數年來，僅在2018年將牌照發放給谷歌旗下自動駕駛公司Waymo，這張牌照被譽為全球自動駕駛風向標，參考價值的「含金量」極高。

報導稱，Waymo之後，軟銀投資的生鮮配送公司Nuro今年4月份獲得了無人低速送貨車的非載人牌照，但僅限於低速道路行駛。

AutoX表示，本次獲得的牌照，允許其全無人載客，也允許其完全空車無人駕駛，無需安全員，車內（如後座）也不需要配備任何安全人員，亦無需進行遠端操控，車速可達到每小時45英哩（約每小時72公里）。

AutoX於2016年在美國矽谷成立，總部設在香港，阿里巴巴和東風汽車為該公司的主要投資者，而深圳和上海是AutoX進入中國市場的首批城市。

業界認為，中國自駕車可能將面臨快速洗牌並朝寡佔發展；包括滴滴、百度、騰訊、阿里、華為、外資青睞的小馬智行(Pony Ai)等均積極投入市場。

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(中時電子報)