CT273蒸汽機車頭來到玉里站，司機員交接場景。（台鐵提供／王志偉花蓮傳真）

CT273蒸汽機車頭聯掛6節莒光號冷氣車廂，即將進入富里站。（富里鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

台灣疫情早已緩和，接著放暑假，台鐵推出三趟次的仲夏寶島號蒸汽列車，首班今天從玉里鎮開往台東，遊客滿載，而列車奔馳在花東縱谷，不定時與進站時鳴笛，煙囪冉冉白煙升起，老一輩遊客說，彷彿回到50年代懷舊風！

眾所期待的旅遊盛事來了。2020年仲夏寶島號蒸汽列車，今年度由有貴婦人之稱的CT273蒸汽機車頭聯掛6節莒光號冷氣車廂，行駛玉里開往台東，共開行三趟次─7月18日、7月25日、8月1日，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、山里、台東等站 。

台鐵局說，今年度除拜訪有稻米之鄉美譽的富里外，再加碼自行車聖地關山、傳說中到不了的秘境小站山里與鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂等地，民眾在飽覽花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可享受各站特色小農市集及舊台鐵日式建築復古人文風情。

玉里站各界到場歡迎蒸汽火車到來，富里鄉公所也到車站前公園辦理小市集及鄉村歌手表演，鐵道攝影迷沿途「追火車」，希望拍到「仲夏寶島號」蒸汽火車行駛於田野間的絕美風光。

來自台北王姓民眾說，全家5人搭乘火車都感到很新鮮，尤其疫情趨緩，到花東旅遊正是時候，而家中長輩登上老火車，感受陣陣噴煙以及汽笛聲，勾起早年兒時的回憶。

台鐵局說，身為軌道觀光旅遊的火車頭，今年暑期特別推出期間限定仲夏寶島號破盤價，每張票單一售價僅888元整（原價1688元）憑車票於搭乘日當天，還可獲得2020年精美特製的紀念套票，僅次一檔。活動詳情請上臺鐵局官網（https：／／www.railway.gov.tw／）查詢。

(中時 )