富邦悍將新秀辛元旭6月才初登板，今日面對樂天桃猿敲出生涯首轟，在繞壘時臉上藏不住開心，賽後臉上也掛滿笑容，總教練洪一中展現慈父一面，親自將首轟球交給他，還摸摸頭給予鼓勵，「辛元旭很乖又很認真，有好表現當然開心。」

樂天桃猿此戰派出洪聖欽先發，他這個月在二軍先發表現不錯，不過今年在一軍都以後援出賽，昨日是本季初先發，不過一上場就遭到震撼教育，在第2局被高國輝、高國麟連兩棒開轟後，第4局又被辛元旭敲壘打，主投5局失10分，不過僅有4分自責分。

辛元旭在蔣智賢因傷下二軍後，頂上三壘位置，一直以認真的態度獲得洪一中稱讚，賽後洪一中提到在辛元旭敲首轟後表情相當欣慰，「辛元旭表現不錯，很乖又很認真，有好表現當然開心。」

而辛元旭賽後仍難掩興奮，「真的很開心，其實自己長打能力不突出，學生時期也不常開轟，第一年就達成生涯首轟，打出去很高興！」

不過這顆首轟球有個意外插曲，球被外野猿迷撿到後扔回球場內，隨後工作人員才找回球，由總教練洪一中親自轉交辛元旭，不過主角並不知情，「沒看到球迷丟回來，下來洪總拿球給我，有摸摸我的頭給我鼓勵，學長們也很替我高興。」

辛元旭表示，當時2好球只想著球來就打進場內，做好揮棒動作，而這顆別具意義的首轟球會獻給家人，「他們每天看我比賽、每天鼓勵我，很感謝家人的支持。」

(中時 )