原本可望上演的林書豪對決陳盈駿戲碼，卻因廣州龍獅刻意保留實力告吹！北京首鋼18日靠著林書豪拿下18分、8助攻與8籃板，尤度也有25分、6火鍋，終場105比81輕取刻意輪休外援亨特的廣州，笑納8連勝，更以29勝13敗獨占第3位置。

或因廣州早已宣告無緣季後賽，廣州刻意沒讓亨特上場，陳盈駿也改打替補，改用全本土面對擁有雙外援的北京，明顯把這場比賽看成磨練，不過豪哥延續前兩戰火燙手感，首節就拿6分、4助攻，也幫北京打完首節取得25比17領先。

上半場結束，北京仍以57比49小幅領先，來到第3節，北京毫不客氣派上林書豪、尤度兩名外援同時上場，目的就是趕緊拉開領先差距，北京雙外援更打滿第3節，順利在前3節結束，取得82比64大幅領先，也讓比賽從此毫無懸念。

北京除了雙外援發揮出色，朱彥西也拿12分、4抄截，劉曉宇12分，台灣好手周儀翔雖然先發上場，卻只打9分鐘，貢獻2分、1籃板；廣州以田宇恒與司坤各有16分最高，陳盈駿替補只打11分鐘，拿2分、3助攻、2籃板及2抄截。

(中時 )