三浦春馬曾為日本樂團組合「柚子」的歌曲〈難以說出口〉拍攝音樂錄影帶，該團隊長北川悠仁於18日在自己IG發出與團員岩沢厚治對三浦的哀悼，並表示難以接受他的離去，「老實說，還無法整理自己的情緒」。他們回憶，大約在12年前因工作結緣，演技非常好之外，最重要的是被他的真誠個性所吸引。

當時三浦春馬直率地對柚子告白「一直以來都是柚子歌迷」，讓他們難以忘懷。在此之後，三浦春馬也時常去看樂團的現場演出，也曾不時提及他對柚子的喜愛。他們最後形容：「春馬的死是令人無法接受的巨大悲傷，並會誠心為他祈福。」

與三浦春馬同經紀公司的樂團凡人譜（flumpool）今天上音樂節目直播，選唱三浦春馬主演電影《只想告訴你》同名主題曲，表演結束後，主唱山村隆太在推特發文追悼：「今天唱了〈只想告訴你〉這首歌，歌曲開始的瞬間，吹起了今天最強的一陣風。希望許多人的思念，都能藉此傳達到天堂給你。」

(中時 )