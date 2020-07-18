國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，預計在下周六成立競選總部。（讀者提供）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，預計在下周六成立競選總部，屆時黨主席江啟臣等黨內要角將現身站台，展現大團結氣勢，前新北市長朱立倫也在受邀名單之中，據悉，李眉蓁團隊的政策白皮書已草擬完畢，最近將陸續拋出來，為即將到來的競選總部開張鋪陳。

據了解，李眉蓁競選總部將設在高雄市黨部，25日開幕式將展現年輕活潑的形象，總部設有網美牆、許願池，歡迎來賓與民眾前來取景拍攝，體驗文青風格的裝飾；另外，黨內分析，高雄民眾關注的市政議題有經濟就業、路平交通、治水清淤等，可望作為主打的政策議題。

知情人士表示，前總統馬英九也受邀出席競選總部成立大會，不過馬當天要參加3個月前就訂好的金門大膽島70週年活動，因此可能無法出席競總開幕儀式，之後再用其他形式來替李眉蓁助選。

李眉蓁陣營日前規劃邀集14縣市首長赴高雄替李眉蓁輔選，金門縣長楊鎮浯下午率金門鄉親前去高雄替李眉蓁加油打氣，雲林縣長張麗善明天將陪同李眉蓁開直播，該陣營也正和其他縣市首長協調任何助選形式；此外，李眉蓁陣營也籌備邀請38席藍委，分別到高雄市38區輔選。

至於選前黃金週造勢活動，國民黨青年部主任蕭敬嚴表示，即將就任全國青工總會總會長的陳克威，積極和各地青工分會討論如何協助李眉蓁，由於李眉蓁曾任高雄市青工總會長，因此決定在8月9日替李眉蓁舉辦造勢活動，把全國青工夥伴邀請到高雄共襄盛舉。

蕭敬嚴指出，高雄市議員李雅靜、李眉蓁競選總部總幹事江玲君都曾擔任過全國青工總會總會長，另外市議員鍾易仲、黃香菽也曾擔任過高雄青工總會長，因此都十分相挺李眉蓁。

(中時 )