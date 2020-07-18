廣達集團董事長林百里。（廣達文教基金會提供）

教育部政務次長劉孟奇。（廣達文教基金會提供）

廣達游藝獎評審委員。（廣達文教基金會提供）

從義大利畫家卡拉瓦喬到荷蘭畫家林布蘭，從宋高宗書法到台灣畫家林玉山畫作，一幅幅作品在廣達游藝獎導覽達人娓娓導覽下，活靈活現展現在每一位聆聽者的面前，由教育部與廣達文教基金會共同主辦的第十一屆廣達游藝獎競賽，於今天(7月18日)下午在台北市青少年育樂中心舉行的總決賽暨頒獎典禮中圓滿落幕。

這一屆決賽暨頒獎典禮改變以往邀請演藝圈人士主持的方式，由曾經獲得第三屆導覽達人首獎得主王揚閔負責串場主持，這位剛從清華大學畢業的導覽達人充分展露初生之犢之勢，表現得很給力，廣達集團董事長林百里上台致詞時就特別對著他幽默地說，剛才才知道主持人不是網紅、不是明星，是曾經獲獎的導覽達人，很有成就感，現在這個競賽，除了可以培養導覽達人外，還能產出主持人，可見得用藝術培養人才，對主持人訓練也很有幫助。

林百里在致詞時指出，他自己從小就是受藝術啟蒙的受益者，所以現在才能做很多創新的工作，對於能持續在推廣藝術教育上盡一份心力也深感榮幸。而廣達游於藝計劃已經推動十六年了，接著來的重點目標將朝向科技教育的「游於智」，讓孩子們可以在遊戲中學習將智慧應用在生活中。

教育部政務次長劉孟奇則讚揚一個競賽活動能辦十一屆，比政府辦的很多活動都有持續力，尤其感佩的是活動計畫的教學模式，完全體現了108課綱的素養培育精神。

每屆游藝獎典禮最大的看點就是導覽達人總決賽，入圍決選的孩子維持上場前10分鐘隨機抽選畫作導覽，並接受評審委員的即席提問，這種臨場反應對成年人都是一種難度極高的挑戰，看到孩子的對答如流，相信多數人都要自嘆不如，評委邱建一在講評中稱道，今年能站上決賽舞台的孩子機率是百分之零點七，因為他們打敗了上千人，所以能站上來，無論名次，每一個都是勝利者。

這一屆參與游藝獎競賽的學生感覺絲毫沒有受到疫情的影響，反倒創下歷年新高，參賽人數十一年來首次破千，達到1059人。廣達文教基金會執行長徐繪珈於賽後表示，是團隊機動調整辦理方式，及時掌握疫情，完全遵照中央疫情指揮中心的規定做好安全防護措施，因此才讓學校及家長敢在疫情當道時刻，放心讓孩子參加比賽。

總決賽除選出中學組及國小組各三位「導覽達人」首獎之外，一併宣布了「創意教學」團隊首獎及年度「行政推手」獎得主。

第十一屆游藝獎全部得獎名單：

創意教學獎首獎：基隆市中正國中

年度行政推手獎：

高雄市福山國小 李進士校長、陳麗旭老師、張乃菁老師

行政團隊獎項：

創意策略獎：宜蘭縣新生國小 陳銘俊校長、林詠森主任

游藝開拓獎：嘉義市垂楊國小 周孟志校長、程可珍教學組長

游藝領航獎：新北市教育局 劉明超副局長。新竹縣教育處 徐筱卿科長

游藝磐石獎：高雄市福山國小 李進士校長、陳麗旭老師、張乃菁老師

薪火相傳獎：彰化縣湖東國小 王麗惠校長、陳祈富主任

導覽達人中學組首獎：

馬來西亞吉隆坡台校-李玄策、基隆碇內國中-莊舒羽、基隆女中-施雅薺

導覽達人國小組首獎：

金門多年國小-陳庭玉、台南南科實中國小部-邱鈺幀、基隆中和國小-黃庭恩

導覽達人網路人氣獎：基隆市碇內國中小 莊舒羽

(中時電子報)